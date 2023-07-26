ФРС США повысила ключевую процентную ставку до 5,25-5,5% Фото: Евгения ГУСЕВА

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку до уровня 5,25-5,5%. Соответствующий указ опубликован на сайте американского регулятора, выполняющего функции центрального банка Соединенных Штатов.

“Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5,25-5,50%”, — следует из сообщения ФРС.

Также регулятор подчеркнул, что в дальнейшем возможно будет целесообразно продолжить повышение ставки. Комитет ФРС по операциям на открытом рынке стремится сокращать запасы ценных бумаг и долговых обязательств, согласно ранее озвученным планам.

Напомним, в начале мая 2023 года ФРС США также повышала базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 5-2,25%. Уже тогда процентная ставка регулятора достигла самого высокого уровня с 2006 года.