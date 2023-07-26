Белый дом: обучение украинских летчиков управлению F-16 начнется в скором времени

Белый дом: обучение украинских летчиков пилотированию F-16 начнется в скором времени Фото: REUTERS

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в ближайшее время союзники Киева начнут обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16.

“Мы говорили об обучении на истребителях F-16. Оно начнется в скором времени и, надеюсь, вскоре после этого за ним последуют сами поставки истребителей. У них есть танки, артиллерия, системы HIMARS - и мы продолжим работать с ними на ежедневной основе”, — сказал в ходе брифинга представитель Белого дома.

Кирби добавил, что заявления некоторых экспертов о недостаточной военной помощи Украине со стороны США и других союзников не соответствуют действительности.

Напомним, ранее глава оборонного комитета Совфеда РФ Виктор Бондарев заявил, что инфраструктура Украины не пригодна для использования американских истребителей F-16, из-за чего ВСУ не смогут в полной мере реализовать возможности этих самолетов.

Военные эксперты издания Defense News Максимилиан Бремер и Келли Грико также отмечали, что американские истребители не смогут повлиять на ход текущего конфликта, поскольку российские системы ПВО имеет больший радиус поражения, чем сопутствующее ракетное вооружение F-16 и просто не подпустят их близко к линии соприкосновения.