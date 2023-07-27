В Госдепе признали, что западные санкции не разрушили российскую экономику

В США признали, что санкции не способны разрушить российскую экономику. Фото: REUTERS

Западные санкции не оказали на российскую экономику разрушительного действия. Такой вывод озвучил в среду 26 июля координатор по санкционной политике госдепартамента США Джеймс О'Брайен.

По мнению представителя Госдепа, Россия сможет «поддерживать себя в течение долгого времени». Об этом О'Брайен сказал во время слушаний в комитете по международным отношениям Сената Конгресса США. На слушаниях обсуждалось утверждение его кандидатуры на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Чиновник напомнил, что Россия входила в десятку крупнейших мировых экономик до введения на фоне проведения спецоперации западных санкций. Также он озвучил прогноз, что к 2030 году из-за санкций российская экономика может сократиться на 20 процентов.

«Мы не видим коллапса», - резюмировал О'Брайен.

Тем временем обозреватель Foreign Policy Кристофер Сабатини высказал мнение, что санкционная политика Вашингтона на международной арене разрушит США.

Напомним, за год санкций Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступила с предложением, в котором стоит считать актом агрессии против третьих стран принуждение их присоединяться к санкциям.