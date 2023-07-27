В Тыве пропавшего 4-летнего ребенка спасатели нашли в лесу в ночь на 27 июля

В Тыве нашли в лесу четырехлетнего ребенка, который пропал более суток назад. Фото: кадр из видео МЧС.

Спасатели нашли пропавшего в Тыве четырехлетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Сообщаете, что ребенка отыскали в ночь на 27 июля в лесу, в двух с половиной километров от села Хайыракан, откуда исчез мальчик.

Ребенок пропал около семи часов вечера 25 июля. Спасатели обнаружили его в 2.30 по московскому времени 27 июля. Более суток мальчика искали около 400 человек, использовались тепловизоры и беспилотник.

«Состояние удовлетворительное. Сейчас его осматривают медики», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Напомним, 25 июля в Туве в селе Хайыракан Дзун-Хемчикского района четырехлетний малыш вышел из дома на улицу поиграть и пропал.

Позднее в 700 метрах от дома, из которого вышел мальчик, у ручья были обнаружены детские вещи.

Таинственным исчезновением 4-летнего мальчика занялся следком.