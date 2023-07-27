Макгрегор допустил, что Польша сравняет Львов с землей с одобрения США

Эксперт Макгрегор допустил, что Польша может сравнять с землей украинский город Львов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польская армия может сравнять с землей Львов. Такое развитие событий допустил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в случае, если Варшава получит одобрение Вашингтона на операцию по захвату территории Западной Украины.

«Если мы решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова… Что произойдет? Я думаю, что Львов легко сравняют с землей», - сказал эксперт в эфире YouTube-канала Redacted, добавив, что подразделения ВСУ на этом направлении могут «разнести в пух и прах».

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