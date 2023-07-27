В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Серия взрывов прозвучала в Хмельницкой области Украины в ночь на четверг 27 июля. Об этом сообщают украинские СМИ.

Сообщение о взрывах в регионе появилось в Telegram-канале издания «Зеркало недели» в 03.10. Ранее в Хмельницкой области была объявлена воздушная тревога. Издание напомнило о необходимости ориентироваться на официальную информацию о последствиях взрывов.

Ранее сообщалось о взрывах в Харькове в ночь на четверг 27 июля.

Также президент Украины Владимир Зеленский признал попадания ракет по украинским объектам 26 июля 2023 года. Украинский лидер не уточнил, какие объекты были повреждены.

Тем временем российские военные уничтожили четыре места расположения иностранных наемников. Таким образом Москва ответила на теракт на Крымском мосту.

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