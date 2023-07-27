Глава российского Минобороны Сергей Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Шойгу встретился в Ким Чен Ыном в рамках визита в Пхеньян. Фото: REUTERS

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает радио Голос Кореи.

Сообщается, что Сергей Шойгу и Ким Чен Ын обсудили на переговорах вопросы национальной обороны и безопасности, посетили выставку новых образцов оружия и техники, посетили праздничный концерт и обменялись подарками.

Напомним, 25 июля российская военная делегация во главе с Сергеем Шойгу прибыла в КНДР, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях в Корейской Народно-Демократической Республике.

Ранеесообщалось, что Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с министром обороны КНДР Кан Сун Намом, речь шла об укреплении взаимодействия по линии оборонных ведомств, заявили в Минобороны.

Также сообщалось, что министр во главе российской делегации возложил цветы к Монументу Освобождения в Пхеньяне.