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НовостиПолитика27 июля 2023 2:58

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Шойгу вместе с корейским лидером посетил музей вооружений и посмотрел праздничный концерт
Мария ПАВЛОВА
Шойгу встретился в Ким Чен Ыном в рамках визита в Пхеньян.

Шойгу встретился в Ким Чен Ыном в рамках визита в Пхеньян.

Фото: REUTERS

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает радио Голос Кореи.

Сообщается, что Сергей Шойгу и Ким Чен Ын обсудили на переговорах вопросы национальной обороны и безопасности, посетили выставку новых образцов оружия и техники, посетили праздничный концерт и обменялись подарками.

Напомним, 25 июля российская военная делегация во главе с Сергеем Шойгу прибыла в КНДР, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях в Корейской Народно-Демократической Республике.

Ранеесообщалось, что Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с министром обороны КНДР Кан Сун Намом, речь шла об укреплении взаимодействия по линии оборонных ведомств, заявили в Минобороны.

Также сообщалось, что министр во главе российской делегации возложил цветы к Монументу Освобождения в Пхеньяне.