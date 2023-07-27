В Госдуме предложили обязать заводчиков животных регистрироваться и платить налоги

Заводчиков животных предлагают обязать регистрироваться и платить налоги. Фото: REUTERS

В Госдуме предложили упорядочить деятельность заводчиков животных. В закон об ответственном обращении с животными предполагается внести поправки, которые обяжут заводчиков регистрироваться, платить налоги со своей деятельности и вакцинировать предназначенных для продажи животных. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Предложение внес Комитет Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Один из авторов инициативы Владимир Бурматов рассказал изданию, что эти меры призваны в том числе решить проблему с так называемыми «черными заводчиками». Сообщается, что инициативу поддержало Минприроды.

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