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НовостиОбщество27 июля 2023 3:37

В Госдуме предложили обязать заводчиков животных регистрироваться и платить налоги

Законопроект должен решить проблему «черных заводчиков»
Мария ПАВЛОВА
Заводчиков животных предлагают обязать регистрироваться и платить налоги.

Заводчиков животных предлагают обязать регистрироваться и платить налоги.

Фото: REUTERS

В Госдуме предложили упорядочить деятельность заводчиков животных. В закон об ответственном обращении с животными предполагается внести поправки, которые обяжут заводчиков регистрироваться, платить налоги со своей деятельности и вакцинировать предназначенных для продажи животных. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Предложение внес Комитет Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Один из авторов инициативы Владимир Бурматов рассказал изданию, что эти меры призваны в том числе решить проблему с так называемыми «черными заводчиками». Сообщается, что инициативу поддержало Минприроды.

Ранее Владимир Бурматов прокомментировал закон о запрете на самовыгул домашних животных. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем запрет на отлов и отстрел бродячих собак обернулся засильем озверевших стай на улицах городов. Почему так произошло, эксперты ответили спецкору KP.RU Ульяне Скойбеде.