NYT: началась решающая фаза украинского наступления

В США считают, что началась решающая фаза наступления ВСУ. Фото: REUTERS

ВСУ наращивает активность и начинает решающую фазу своего наступления. Так оценивает развитие украинского конфликта американское издание The New York Times.

Журналисты прогнозируют ожесточенные бои на юге Запорожской области, куда, по данным издания, перебрасываются резервные подразделения ВСУ. Эта фаза наступления ВСУ продлится около трех недель и станет «большим испытанием», пишет NYT.

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Ранее бойцы ВСУ пожаловались на неспособность противостоять российским дронам «Ланцет».

Также сообщалось, что бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что если командование ВСУ решит продолжать обещанное наступление, то украинские войска могут полностью потерять все оставшиеся боеспособные подразделения.