Назван средний размер пенсий в новых российских регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве труда РФ назвали средний размер пенсии в четырех новых российских регионах: Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Он составляет 17,79 тысячи рублей.

Как уточняется, размер пенсии в Донецкой народной республики (ДНР) составил 18,29 тысячи рублей, в Запорожской области пенсионеры получают в среднем 17,92 тысячи рублей, в Луганской народной республики (ЛНР) - 17,31 тысячи рублей, в Херсонской области — 16,9 тысячи рублей.

В ведомстве также заявили, что 87,4% получателей пенсий в новых регионах получают выплаты в большем размере, а 12,6% - с доплатой до прежнего размера.

Напомним, ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявил о новой индексацию пенсий для работающих пенсионеров, которая должна состоятся с 1 августа 2023 года. По его словам, выплаты проиндексируют до трех пенсионных баллов (371,31 рублей).