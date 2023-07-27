Что произошло в ночь на 27 июля

Американский эксперт допустил разрушение Львова Польшей с разрешения США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польская армия может сравнять с землей Львов. Такое развитие событий допустил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в случае, если Варшава получит одобрение Вашингтона на операцию по захвату территории Западной Украины.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Сообщается, что Сергей Шойгу и Ким Чен Ын обсудили на переговорах вопросы национальной обороны и безопасности, посетили выставку новых образцов оружия и техники и праздничный концерт, а также обменялись подарками.

МВД России объявило в розыск судью МУС Аканэ, выдавшую ордер на арест Путина. Информация размещена в базе розыска российского МВД.

ВСУ наращивает активность и начинает решающую фазу своего наступления. Так оценивает развитие украинского конфликта американское издание The New York Times. Журналисты прогнозируют ожесточенные бои на юге Запорожской области.

В России разработали мини-дрон весом 38 граммов. Миниатюрный беспилотник способен наносить удары по живой силе противника.

Представители армии Нигера выступили по национальному телевидению и объявили о смещении президента, закрытии границ и введении комендантского часа.