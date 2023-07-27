Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире27 июля 2023 4:42

Блинкен: США осуждают попытку переворота в Нигере

Госсекретарь США сообщил, что поговорил с президентом Нигера
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Блинкен: США осуждают попытку переворота в Нигере

Блинкен: США осуждают попытку переворота в Нигере

Фото: REUTERS

Вашингтон осуждает попытку совершения госпереворота в Нигере. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«США осуждают попытки силой свергнуть конституционный порядок Нигера и подчеркивают, что наше партнерство зависит от сохранения демократического правления», - написал госсекретарь в своем Twitter.

Блинкен также сообщил, что поговорил с президентом Нигера Мохамедом Базумом, выразив поддержку «демократически избранному» главе государства.

Напомним, ранее военные мятежники захватили в заложники президента республики Нигер в Западной Африке, а в четверг, 27 июля, заявили о свержении лидера страны. Как писал сайт KP.RU, сообщалось, что представители армии Нигера выступили по национальному телевидению, объявив о смещении главы государства, а также закрытии границ и введении комендантского часа.