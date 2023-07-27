SpaceX отменила запуск ракеты Falcon Heavy за минуту до старта Фото: REUTERS

За минуту до старта был отменен запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy со спутником Jupiter 3. Об этом сообщила компания SpaceX в Twitter.

Запуск должен был состояться в среду, 26 июля, в 23.04 по местному времени (четверг, 27 июля, 6.06 мск).

В заявлении говорится о том, что теперь команда ведет подготовку «к попытке запуска» в пятницу, 28 июля. Как отмечается, сам аппарат, а также полезная нагрузка на данный момент «находятся в хорошем состоянии».

Сообщается, что данный спутник может обеспечить максимальную пропускную способность 500 гигабит в секунду. Как заявляли в SpaceX, после запуска и отделения от носителя два боковых ускорителя Falcon Heavy совершат посадку на площадках LZ-1 и LZ-2 на космодроме, расположенном на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Напоммним, в начале мае этого года компания SpaceX запустила ракеты Falcon Heavy со спутниками ViaSat 3 Americas. При этом конце апреля тестовый запуск другой сверхтяжелой ракеты, Starship, закончился взрывом.