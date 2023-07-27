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НовостиВ мире27 июля 2023 4:59

SpaceX отменила запуск ракеты Falcon Heavy за минуту до старта

Команда ведет подготовку запуска 28 июля 2023
Елизавета КУЗНЕЦОВА
SpaceX отменила запуск ракеты Falcon Heavy за минуту до старта

SpaceX отменила запуск ракеты Falcon Heavy за минуту до старта

Фото: REUTERS

За минуту до старта был отменен запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy со спутником Jupiter 3. Об этом сообщила компания SpaceX в Twitter.

Запуск должен был состояться в среду, 26 июля, в 23.04 по местному времени (четверг, 27 июля, 6.06 мск).

В заявлении говорится о том, что теперь команда ведет подготовку «к попытке запуска» в пятницу, 28 июля. Как отмечается, сам аппарат, а также полезная нагрузка на данный момент «находятся в хорошем состоянии».

Сообщается, что данный спутник может обеспечить максимальную пропускную способность 500 гигабит в секунду. Как заявляли в SpaceX, после запуска и отделения от носителя два боковых ускорителя Falcon Heavy совершат посадку на площадках LZ-1 и LZ-2 на космодроме, расположенном на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Напоммним, в начале мае этого года компания SpaceX запустила ракеты Falcon Heavy со спутниками ViaSat 3 Americas. При этом конце апреля тестовый запуск другой сверхтяжелой ракеты, Starship, закончился взрывом.