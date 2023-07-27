Пятилетняя девочка упала из окна семиэтажного дома в Хабаровске Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Пятилетняя девочка упала из окна семиэтажного дома в Хабаровске. Об этом в четверг, 27 июля, заявили в прокуратуре региона.

Сообщается, что все произошло, когда мать ребенка разговаривала по телефону. Девочка забралась по дивану на подоконник, после чего подползла к открытому окну и сорвалась вниз.

Как сообщил «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией, у девочки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также тупая травма живота и грудной клетки. Кроме того, у ребенка ушиб внутренних органов.

Известно, что мать девочки была на учете за неисполнение родительских обязанностей. Кроме того, нужно будет выяснить, где был отец ребенка.

«Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», - заявила официальный представитель прокуратуры региона Анна Исаева.