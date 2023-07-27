Половина россиян поддерживают введение четырехдневной рабочей недели

Superjob: половина россиян выступила за введение четырехдневной рабочей недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Примерно половины россиян (49%) выступает за идею сокращения рабочей недели до четырех дней, а против такой инициативы высказались 28% граждан. Такой опрос провел Superjob, а результаты исследования представил РБК.

Мнение граждан зависит, в том числе, и от дохода. 52% респондентов с доходом менее 80 тысяч рублей поддержали четырехдневную рабочую неделю, но среди опрошенных с доходом выше согласно только 40%.

Большая часть уверена, что успела бы выполнить свои рабочие планы за четыре дня, а четверть (21%) считают, что им понадобятся все пять дней.

Отмечается, что больше всего за четырехдневку выступают опрошенные младше 34 лет. Кроме того, такую идею чаще поддерживали женщины, чем мужчины (51% и 47% соответственно).

Исследование провели путем опроса 1,6 тысяч совершеннолетних граждан из всех российских регионов.

Напомним, ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что необходимости внесения изменений в законодательство для введения четырехдневной рабочей недели нет. По его словам, такая возможность есть по договоренности с работодателем,