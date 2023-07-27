Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники, которые внешне схожи с американскими Фото: REUTERS

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын посетил выставку совместно с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, в ходе которой показал главе российского оборонного ведомства новейшие виды вооружения. Об этом в четверг, 27 июля, проинформировало Центральное телеграфное агентство Кореи.

По информации южнокорейского агентства Yonhap, главе Минобороны РФ, в частности, были продемонстрированы два образца беспилотников. Один из дронов, по данным издания, внешне похож на разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk производства США, а другой – на американский ударно-разведывательный дрон MQ-9 Reaper.

Журналисты Yonhap отметили, что первый из представленных БПЛА так похож на дрон Global Hawk, который есть на вооружении у Южной Кореи, что их можно будет перепутать, если они начнут полет в воздухе над Корейским полуостровом в одно время.

Напомним, 25 июля российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях в Республике.

Позже стало известно, что глава российского оборонного ведомства встретился в Пхеньяне с Ким Чен Ыном. Стороны обсудили на переговорах вопросы национальной обороны и безопасности, посетили выставку новых образцов оружия и техники, посетили праздничный концерт и обменялись подарками.