Володин высмеял надежды Украины на западное «чудо-оружие» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высмеял надежды Киев на «чудо-оружие» от Вашингтона и Брюсселя, отметив, что обещанные западными странами самолеты F-16 будут уничтожены российскими силами противовоздушной обороны (ПВО).

Володин вспомнил, что во время Второй мировой войны Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс для пропаганды ввели понятие «вундерваффе» («чудо-оружие»), убеждая с его помощью «свою армию и, главное, самих себя, что новые виды вооружения помогут им победить».

«Результат всем известен: фашистам это не помогло», - отметил спикер Госдумы, заявив, что то же самое произошло и на Украине, где правительство надеется на «чудо-оружие» от западных стран.

По словам спикера Госдумы, любое новое оружие, направленное Украине, не повлияет ход специальной военной операции.

«Сначала это были американские гаубицы "три топора", потом - "хаймерсы", затем - "леопарды" и "брэдли" … Наши солдаты и офицеры сжигают западную технику одну за другой», - заявил он.

Напомним, ранее глава оборонного комитета Совфеда РФ Виктор Бондарев сообщил, что инфраструктура Украины на данный момент не пригодна для использования самолетов F-16, из-за чего украинские войска просто не смогут в полной мере реализовать возможности этих истребителей.