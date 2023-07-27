Рогов назвал ложью заявление властей Украины об угрозе взрыва на Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Заявление украинских властей о том, что реактор Запорожской атомной электростанции (АЭС) может взорваться в любой момент, являются ложью. Такого мнения придерживается руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Это абсолютная ложь и элемент психологической операции», - цитируют Рогова РИА Новости.

Он уточнил, что представители МАГАТЭ не фиксируют подобных рисков. Рогов также отметил, что на Запорожской АЭС строго соблюдается технологический регламент и правила эксплуатационной безопасности.

Ранее американские СМИ со ссылкой на украинские власти написали, что на Запорожской АЭС возможен взрыв из-за того, что Украина полностью отключена от систем мониторинга безопасности на станции.

Сайт KP.RU рассказывал о том, что на периферии периметра Запорожской АЭС были обнаружены несколько противопехотных мин. По мнению главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, наличие взрывоопасных предметов является нарушением принципов ядерной и физической безопасности. В то же время Гросси признал, что в случае детонации мин системы станции не окажутся под угрозой.

Ранее Гросси также заявлял, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской атомной электростанции.