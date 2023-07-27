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НовостиПолитика27 июля 2023 5:58

Рогов назвал ложью заявление властей Украины об угрозе взрыва на Запорожской АЭС

Эксперт отметил, что на станции соблюдаются правила безопасности
Екатерина КОСОБОКОВА
Рогов назвал ложью заявление властей Украины об угрозе взрыва на Запорожской АЭС

Рогов назвал ложью заявление властей Украины об угрозе взрыва на Запорожской АЭС

Фото: REUTERS

Заявление украинских властей о том, что реактор Запорожской атомной электростанции (АЭС) может взорваться в любой момент, являются ложью. Такого мнения придерживается руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Это абсолютная ложь и элемент психологической операции», - цитируют Рогова РИА Новости.

Он уточнил, что представители МАГАТЭ не фиксируют подобных рисков. Рогов также отметил, что на Запорожской АЭС строго соблюдается технологический регламент и правила эксплуатационной безопасности.

Ранее американские СМИ со ссылкой на украинские власти написали, что на Запорожской АЭС возможен взрыв из-за того, что Украина полностью отключена от систем мониторинга безопасности на станции.

Сайт KP.RU рассказывал о том, что на периферии периметра Запорожской АЭС были обнаружены несколько противопехотных мин. По мнению главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, наличие взрывоопасных предметов является нарушением принципов ядерной и физической безопасности. В то же время Гросси признал, что в случае детонации мин системы станции не окажутся под угрозой.

Ранее Гросси также заявлял, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской атомной электростанции.