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НовостиОбщество27 июля 2023 6:02

Умер Игорь Панченко, сенатор от Тульской области

Игорь Панченко умер в возрасте 60 лет
Екатерина КОСОБОКОВА
Сенатор от Тульской области Игорь Панченко умер в возрасте 60 лет. Фото: соцсети

Сенатор от Тульской области Игорь Панченко умер в возрасте 60 лет. Фото: соцсети

Сенатор от Тульской области Игорь Панченко умер в возрасте 60 лет. Он входил в состав комитета Совета Федерации РФ по экономической политике.

По данным РИА Новости, которые ссылаются на источник в Совфеде, у Панченко наблюдались проблемы со здоровьем.

Игорь Панченко в 1985 году окончил Тульский политехнический институт по специальности «инженер-механик», являлся кандидатом технических наук. До назначения на должность сенатора Панченко был депутатом Тульской областной думы.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что 24 июля умер Александр Соловьев - бывший глава Удмуртии. Политик умер на 74 году жизни в больнице в результате продолжительной болезни.

В среду, 31 мая, стало известно о смерти депутата Государственной думы РФ от Красноярского края, члена фракции «Единая Россия» Виктора Зубарева. Он умер в Москве на 63 году жизни.