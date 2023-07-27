В Китае предупредили «заблуждающиеся» США о последствиях при агрессии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай стал гораздо сильнее, чем во времена Корейской войны, и сейчас обладает возможностью ответить на агрессивную внешнюю политику Соединенных Штатов. Об этом пишет китайская газета Global Times.

В статье отмечают, что ряд американских политических деятелей извлекли из Корейской войны «совершенно неверные уроки». По словам автора статьи, такие политики опасны для международной политики США, поскольку подталкивают страну к разжиганию кризисов и войн.

«Некоторые американские политические элиты извлекли совершенно неверные уроки из Корейской войны, используя их для сегодняшней дезориентации внешней политики США, заставляя страну активно разжигать и провоцировать кризисы», - сказано в публикации.

Ошибкой Вашингтона назвали то, что Соединенные Штаты не учитывают наличие большой разницы между эпохой Корейской войны и нынешним временем.

«Мощь Китая значительно возросла. Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета КНР, несомненно, будут гораздо более серьезными», - заявляет автор статьи, где также отмечается, что Корейская война стала одним из самых крупных поражений армии США.

Напомним, в конце июня этого года появилось сообщение о том, что на фоне риска возникновения конфликта между Пекином и Вашингтоном, военные КНР моделируют сценарии «тотальной войны», в которой на Китай нападает гипотетический «синий альянс».