Рогов заявил о ротации ВСУ на Запорожском направлении после провала наступления Фото: REUTERS

Украинская армия после провала наступления на Ореховском направлении, старается провести ротацию, а также передислокацию сил для подготовки удара. Такое заявление сделал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, отметив, что российские войска накрывают противника артиллерийским огнем.

«Противник после провала наступления пытается перегруппироваться, провести ротацию, но их накрывают артиллерийским и минометным огнем, чтобы помешать снова пойти в атаку», - приводит РИА Новости заявление главы запорожского движения.

Рогов уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются добиться захвата села Работино для последующего выхода к городу Токмак, а также побережью Азовского моря. «Все попытки противника тщетны», - добавил он, подчеркнув, что российские войска удерживают свои позиции.

Напомним, днем ранее, 26 июля, Рогов заявил об успешном отражении атаки украинских войск в Запорожской области, обратив внимание на то, что в этой атаке ВСУ использовали рекордное количество техники.