ВСУ заявили о повреждении оборудования грузового терминала в порту Одессы Фото: REUTERS

Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в четверг, 27 июля, проинформировало о том, что оборудование грузового терминала в одном из портов Одессы получило повреждения.

«Повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов», - сказано в заявлении, размещенном в соцсетях командования.

В сообщении также сказано, что в административном здании порта прозвучал взрыв. В то же время в командовании не сообщили, в каком именно порту были зафиксированы повреждения.

Сайт KP.RU писал о том, что 26 июля в центральной и восточной частях Украины объявляли воздушную тревогу. Согласно данным онлайн-портала украинского министерства цифровой трансформации, сирены гражданского оповещения включались в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и других областях страны.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что российские войска, в отличие от украинских, наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры противника.