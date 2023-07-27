Депутат Чаплин: семьи с детьми освобождаются от налогов при продаже дачи

В Госдуме назвали способы сэкономить на налоге при продаже дачи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году вступают в силу два закона, позволяющих сэкономить на налогах при продаже дачи. Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что с 1 января налогом облагается только 70% кадастровой стоимости имущества, а не вся сумма. Это позволит сэкономить на содержании недвижимости.

Второе новшество освободит от налога многодетные семьи с двумя и более детьми. Ранее действовали правила, что если имущество в собственности владельца менее пяти лет, то при продаже надо заплатить налог 13% на сумму сделки. Теперь многодетные обходят данное правило. Не важно, сколько лет они владели недвижимостью.

- Этой категории граждан больше не надо платить НДФЛ при продаже жилой недвижимости, включая дома и дачи, причем неважно, сколько лет назад они зарегистрировали право собственности, - рассказал Чаплин в беседе с NEWS.ru.

Депутат отмечает, что "дачная амнистия" упрощает процедуру продажи участка, позволяя зарегистрировать имущество в упрощенном порядке. А вот неоформленный участок нельзя продать, и наследникам будет сложно получить такой объект.

- Под дачную амнистию, которую продлили до 2031-го, попадают еще и участки, бани, гаражи, - напомнил депутат.

На кадастровый учет нужно ставить дом, баню, курятник. А вот некапитальные строения, такие как кухни, теплицы, веранды, гаражи, сараи, ставить на учет не нужно.