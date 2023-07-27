Украинский пленный заявил о нехватке у ВСУ вооружения для масштабного наступления Фото: REUTERS

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствует оружие для того, чтобы осуществить масштабное наступление. Об этом рассказал украинский солдат Сергей Ходов, который попал в плен под Белогоровкой.

Военный пояснил, что речь, в частности, идет о Кременском участке фронта на Донбассе.

«У нас нет такого вооружения, чтоб идти в наступление», - цитируют военнопленного РИА Новости.

По словам Ходова, он попал в плен, когда с группой других военных пытался перейти в наступление. Солдат рассказал, что на тот момент украинским военнослужащим даже нечем было отстреливаться, так как из оружия у них были только две гранаты и четыре «рожка» с патронами к автомату.

Пленный также добавил, что за все время, пока он находился в рядах ВСУ, из вооружения западного производства ему выдавали лишь гранаты. Кроме того, по словам Ходова, он видел переносные противотанковые управляемые ракеты шведско-британского производства, но они не работали.

Сайт KP.RU писал о том, что британские чиновники признали, что военная техника и оружие от союзников Киева не могут серьезно изменить ход конфликта на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии результатов наступления Вооруженных сил Украины. Он отметил, что украинской армии не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачены» в киевский режим, ни поставки западного оружия, ни направление тысяч иностранных наемников и советников.