Песков: ситуация в Нигере будет обсуждаться на форуме Россия - Африка

Песков: ситуация в Нигере будет обсуждается на форуме Россия - Африка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что ситуация в Нигере, где произошел переворот, будет активно обсуждается на форуме Россия - Африка, отметив, что такие события обойти вниманием невозможно.

«Естественно, на полях саммита это очень активно обсуждается. Наверняка как-то это будет обсуждаться и в ходе тех центральных мероприятий саммита, которые завтра состоятся. Да и сегодня тоже», - заявил представитель Кремля.

Саммит и форум Россия – Африка проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля 2023 года.

Напомним, днем ранее, 26 июля, военные мятежники взяли в заложники президента Нигера, а в ночь на 27 июля заявили о свержении лидера страны. Кроме того, представители армии Нигера, выступая по национальному телевидению, сообщили о закрытии границ, а также введении комендантского часа.