Песков: в Кремле рассмотрят обращение Сачкова к Путину, если оно поступит

Илья Сачков / Фото: соцсети

Обращение осужденного основателя компании по кибербезопасности Group-IB Ильи Сачкова к президенту РФ Владимиру Путину будет рассмотрено в Кремле. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если это какое-то письмо с изложением какой-то позиции - да, после того, как оно поступит, естественно, будет рассматриваться в установленном порядке. Но Кремль - не орган, куда подается апелляция", - сказал Песков журналистам.

Напомним, 26 июля Мосгорсуд признал Сачкова виновным в государственной измене и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима из максимальных 20 лет по этой статье. После выхода из тюрьмы суд предписал Сачкову ограничение свободы еще на один год, а также штраф в размере полмиллиона рублей.

Дело Сачкова было заведено после того, как тот в 2011 году передал секретные данные иностранной службе разведки. Сам Сачков свою вину не признает и не считает себя шпионом, как во время следствия, так и в суде.

Ранее Сачков уже обращался к Путину. Во время следственных мероприятий основатель Group-IB просил президента России содействовать его переводу под домашний арест. Сейчас же, по итогам суда, сторона защиты Сачкова вновь объявила о скором обращении к президенту.