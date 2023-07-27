Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2023 7:18

Песков: в Кремле рассмотрят обращение Сачкова к Путину, если оно поступит

Кремль не является органом для апелляций, уточнил пресс-секретарь президента России
Дарья ЧИПУРНАЯ
Илья Сачков / Фото: соцсети

Илья Сачков / Фото: соцсети

Обращение осужденного основателя компании по кибербезопасности Group-IB Ильи Сачкова к президенту РФ Владимиру Путину будет рассмотрено в Кремле. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если это какое-то письмо с изложением какой-то позиции - да, после того, как оно поступит, естественно, будет рассматриваться в установленном порядке. Но Кремль - не орган, куда подается апелляция", - сказал Песков журналистам.

Напомним, 26 июля Мосгорсуд признал Сачкова виновным в государственной измене и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима из максимальных 20 лет по этой статье. После выхода из тюрьмы суд предписал Сачкову ограничение свободы еще на один год, а также штраф в размере полмиллиона рублей.

Дело Сачкова было заведено после того, как тот в 2011 году передал секретные данные иностранной службе разведки. Сам Сачков свою вину не признает и не считает себя шпионом, как во время следствия, так и в суде.

Ранее Сачков уже обращался к Путину. Во время следственных мероприятий основатель Group-IB просил президента России содействовать его переводу под домашний арест. Сейчас же, по итогам суда, сторона защиты Сачкова вновь объявила о скором обращении к президенту.