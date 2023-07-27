Стоимость продажи бизнеса Volkswagen в России составила 125 миллионов евро

Цена продажи активов Volkswagen в России составила 125 млн евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена продажи активов немецкого автомобильного концерна Volkswagen в России составила 125 миллионов евро. Об этом сказано в отчете автомобильной компании по итогам полугодия.

Покупателем бизнеса стал российский дилер ООО "Арт Финанс", включая его локальные дочерние компании, структуре "Авилон" - компании "Арт-Финанс". О сделке было объявлено 19 мая.

Напомним, Volkswagen с осени 2017 года производил свои автомобили на заводе в Калужской области. Немецкая компания остановила производство в РФ в марте 2022 года.

Ранее KP.RU писал, что Volkswagen продолжит работу в России, но с некоторыми изменениями. Компания проведет масштабный ребрендинг и сменит свое название на ООО "АГР" / AGR Automotive Group. Так, AGR Automotive Group продолжит производство и продажу автомобилей на территории России.