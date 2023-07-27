Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ массово сдаются из-за хорошего обращения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что украинские военные массово сдаются в плен из-за хорошего обращения, отмечая также, что президент России Владимир Путин ведет себя подчеркнуто сдержанно по отношению к Украине.

«На мой взгляд, можно прийти к выводу, что Путин проявил удивительную сдержанность. Почти любой другой человек там был бы просто в гневе от того, как мы обращались с русскими», заявил экс-советник Пентагона в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls.

Макгрегор заявил, что Россия хорошо обращается с пленными украинскими солдатами, доставляя на свои новые территории конвои с провизией, а также лекарствами и необходимыми вещами. По его мнение, именно поэтому украинцы начинают добровольно складывать оружие.

Напомним, ранее сообщили, что за две недели на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) около 70 солдат украинской армии сложили оружие и сдались в плен российским силам.