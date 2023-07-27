Врио главы ФТС Давыдов: доля стран Африки во внешней торговле России достигла 3,7% Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов в четверг, 27 июля, рассказал, что доля стран Африки во внешнеторговом обороте России выросла до 3,7% в 2023 году.

«Доля торговли с Африкой у нас в прошлом году была 2,3% от всего товарооборота Российской Федерации, а в этом году уже 3,7%», - сказал Давыдов на полях саммита «Россия-Африка».

Таким образом, по его мнению, очевидно, что освобождающиеся ниши из-за ухода с российского рынка недружественных стран занимают те государства, которые готовы сотрудничать с РФ.

Давыдов также рассказал, что значительный вклад в прирост объема грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг» вносят африканские страны. Врио главы ФТС отметил, что объем контейнерных перевозок через Новороссийск за шесть месяцев текущего года увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, в Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия-Африка». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что этот саммит очень важен как для России, так и для африканских партнеров.

Ранее посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел Олег Озеров рассказывал, что участники саммита «Россия-Африка» обсудят создание логистических коридоров для поставок зерна из РФ. Как считает дипломат, это направление является естественным и правильным в развитии отношений между Россией и странами Африки.