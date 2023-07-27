Молдавский бизнесмен Платон заочно осужден за вывод из России более 126 млрд рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Москве вынес заочный приговор молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону, приговорив его к 20 годам тюремного заключения за вывод из России свыше 126 млрд рублей.

«Суд признал Платона виновным в инкриминированных преступлениях и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы… с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев», - приводит РИА Новости сообщение Генпрокуратуры РФ.

Бизнесмену также грозит штраф в размере 2,5 млн рублей с конфискацией имущества в доход государства.

Напомним, днем ранее, 26 июля, был изменен бывший заместитель министра цифрового развития России Максим Паршин, который находился под домашним арестом, был отправлен в СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере. Решение Басманного суда о домашнем аресте обжаловала прокуратура.