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НовостиПроисшествия27 июля 2023 8:10

Молдавский бизнесмен Платон заочно осужден за вывод из России более 126 млрд рублей

Предприниматель приговорен к 20 годам лишения свободы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Молдавский бизнесмен Платон заочно осужден за вывод из России более 126 млрд рублей

Молдавский бизнесмен Платон заочно осужден за вывод из России более 126 млрд рублей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Москве вынес заочный приговор молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону, приговорив его к 20 годам тюремного заключения за вывод из России свыше 126 млрд рублей.

«Суд признал Платона виновным в инкриминированных преступлениях и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы… с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев», - приводит РИА Новости сообщение Генпрокуратуры РФ.

Бизнесмену также грозит штраф в размере 2,5 млн рублей с конфискацией имущества в доход государства.

Напомним, днем ранее, 26 июля, был изменен бывший заместитель министра цифрового развития России Максим Паршин, который находился под домашним арестом, был отправлен в СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере. Решение Басманного суда о домашнем аресте обжаловала прокуратура.