Комитет Совфеда поддержал поправку об увеличении призывного возраста до 30 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет Совета Федерации РФ по обороне поддержал поправку, согласно которой призыву на срочную военную службу будут подлежать россияне от 18 до 30 лет, а изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Ранее законопроект с данной поправкой, которая не подразумевает какого-либо поэтапного повышения верней границы призывного возраста, приняли в Государственной думе РФ во вторник, 25 июля.

Принятый законопроект также устанавливает возможность для проходящих срочную службу по призыву россиянину заключать контракты о прохождении на один год военной службы, а находящиеся в запасе граждане смогут заключать контракты о военной службе на один год или меньший срок.

Как писал сайт KP.RU, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила уверенность, что российские сенаторы поддержат закон о призывном возрасте в период с 18 до 30 лет.