ФСБ запретила доступ гражданских на косу Арабатская стрелка в Крыму с 31 июля 2023 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запрет на пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка в Крыму будет введен с 31 июля 2023 года. Об этом сообщило пограничное управление ФСБ России по республике.

«С 20:00 31 июля 2023 года пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка запрещен», - сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что такая мера вводится до особо распоряжения в связи с локализацией угроз населению полуострова, военным и другим объектам, которые находятся в Крыму.

Также отмечается, что решение о запрете на пропуск гражданских на косу принял оперштаб республики, который возглавляет руководитель Крыма Сергей Аксенов. Запрет не коснется сотрудников экстренных служб, а также тех, кто выполняет работы, связанные с ликвидацией ЧС или особо опасными инфекционными болезнями.

Арабатская коса – узкая и длинная полоса земли в северо-восточной части полуострова. В административном отношении она разделена между Крымом и Херсонской областью.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял о сохранении угроз новых атак на Крымский мост, что, по его словам, требует постоянного уровня повышенной бдительности. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что обеспечение безопасности Крымского моста также нуждается в самых тщательных мероприятиях, и соответствующие органы их выполняют.