Росгвардия за три месяца перехватила в ЛНР более 60 беспилотников ВСУ

Фото: Росгвардия

Военнослужащие Росгвардии – операторы мониторинговой системы воздушного пространства круглосуточно следят за полетами беспилотников в зоне своей ответственности.

Фото: Росгвардия

«При выявлении воздушного дрона противника ему на перехват выдвигается специальный расчет для приземления квадрокоптера. За прошедшие три месяца росгвардейцы определили более 1200 мест взлета БПЛА мультироторного типа с территории, подконтрольной ВСУ», - комментируют видео боевой работы в Росгвардии.

Фото: Росгвардия

В ведомстве отметили, что координаты операторов противника незамедлительно передаются артиллерийским подразделениям для подавления огневыми средствами.

Фото: Росгвардия

Только один мобильный расчет Росгвардии посадил в ЛНР 64 дрона с информационными носителями, которые впоследствии росгвардейцы передали на экспертизу.

Отметим, что ВСУ использует широкую линейку беспилотников как для сброса гранат и химических веществ, так и для корректировки артиллерийских орудий и систематической разведки наших позиций.