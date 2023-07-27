В Мали заинтересованы инициативой РФ по созданию Федерации спортивного программирования

Исполнительный директор Всероссийской федерации спортивного программирования Станислав Аристов Фото: Андрей Минаев

Исполнительный директор Всероссийской федерации спортивного программирования Станислав Аристов программирования на саммите Россия-Африка рассказал, что инициативой России по созданию Федерации спортивного программирования заинтересовались и в Мали.

Аристов уточнил, что основная задача федерации заключается в выявлении и отборе лучших скоростных программистов по пяти дисциплинам, а инициатором создания такой федерации в России был премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«С этим мы и идем в мир, к международному сотрудничеству, предлагая работать не по стандартам транснациональных компаний, у которых, помимо развития интеллекта, есть задача развития своих потребителей, а создавать суверенные федерации спортивного программирования», — заявил исполнительный директор Всероссийской федерации.

По его словам, возможно создание федерации ЮАР, Мали, а также других африканских стран Африки для того, чтобы государства «из имеющихся у них ресурсов, технологий у себя развивали и выявляли лучших программистов».