ФСБ: суд приговорил двух украинских разведчиков к 15 годам колонии за шпионаж

ФСБ России продемонстрировала кадры доставки в суд двух ранее задержанных агентов украинской службы безопасности (СБУ).

На этих кадрах можно увидеть, как в зал суда заводят 48-летнего Алексея Хрипченко и 41-летнего Павла Артеменко.

«Суд приговорил двух агентов украинской разведки к лишению свободы сроком на 15 лет каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - комментируют видео в ФСБ России.

В ведомстве добавили, что Хрипченко с Артеменков были задержаны в 2022 году сотрудниками ФСБ. Суд признал их виновными в шпионаже, который привел к гибели российских военнослужащих и уничтожению военной техники в зоне спецоперации.