Умер Бо Голдмэн, сценарист фильма «Запах женщины». Фото: YouTube

На 91-м году жизни умер сценарист фильма «Запах женщины» Бо Голдмэн. Об этом стало известно изданию Deadline.

По информации портала, Бо Голдмэн умер в своем доме, который расположен в городе Глендейл в штате Калифорния в США. Кончину сценариста подтвердили его родственники. Причина смерти пока не известна.

Бо Голдмэн является неоднократным лауреатом премии «Оскар». Он выступал в качестве сценариста таких фильмов, как «Запах женщины», «Пролетая над гнездом кукушки», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Мэрия», «Дело Парадайна» и другие.

Ранее сообщалось о смерти актера из фильма «Сбрось маму с поезда» Стюарта Сильвера. Ему было 76 лет, артист умер 18 июля в своем доме в Нью-Йорке из-за осложнений, вызванных раком простаты.

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