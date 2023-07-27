Путин заявил, что страны Запада чинят препятствия поставкам зерна и удобрений Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 27 июля, заявил, что страны Запада чинят препятствия поставкам зерна и удобрений. В то же время, по его информации, эти государства лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила надежду, что Запад объяснит, как практически все зерно из Украины не дошло до нуждающихся стран. Она подчеркнула, что Запад наверняка найдет нужные слова, чтобы откреститься и от того, что не допустил российское продовольствие и удобрения в Африку и не наказал виновных в подрыве аммиакопровода, что заблокировало поставки удобрений в принципе.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что реализация зерновой сделки в том формате, в котором она проходила, не может иметь отношение к борьбе с голодом.