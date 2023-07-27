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НовостиПолитика27 июля 2023 9:28

Путин: именно Россия вносит вклад в глобальную продовольственную безопасность

Доля России на мировом рынке пшеницы составила 20 процентов
Дарья ЧИПУРНАЯ

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка в четверг, 27 июля, заявил о вкладе, которую вносит Россия в глобальную продовольственную безопасность.

"Россия собрала в 2022 году 156 миллионов тонн зерна, 60 млн экспортировала, из них 48 млн тонн - это пшеница. Доля России на мировом рынке пшеницы - 20 процентов. Украины - менее 5. А значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность, и является солидным ответственным международным поставщиком сельхоз продукции", - заявил Путин.

Напомним, второй саммит Россия - Африка, проходящий в эти дни в Санкт-Петербурге, завершится 29 июля.