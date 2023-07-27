Путин: Россия и Африка могут радикально увеличить товарооборот в скором времени

Президент России Владимир Путин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 27 июля, сообщил, что Россия и Африка в скором времени могут радикально увеличить товарооборот. Такое заявление он сделал на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия-Африка».

«Уверен, что нам всем вместе по силам в обозримой перспективе более радикально увеличить торговлю», - заявил российский лидер.

Он добавил, что по итогам 2022 года товарооборот между Россией и государствами Африки составил 18 млрд долларов.

Ранее врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов рассказал, что доля стран Африки во внешнеторговом обороте России выросла до 3,7% в 2023 году. Давыдов также рассказал, что значительный вклад в прирост объема грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг» вносят именно африканские страны.