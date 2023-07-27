Россиян раздражают звонки от телефонных продавцов Фото: Евгения ГУСЕВА

Россияне рассказали, как относятся к звонкам с предложением что-то купить. Согласно исследованию сервиса Битрикс - 24, 95% россиян не хотят общаться с продавцами по телефону. Каждый второй опрошенный считает, что назойливость сотрудников является главной проблемой телефонных звонков от сейлз-менеджеров.

Со звонками сталкиваются почти все россияне, причем 94% опрошенных получают звонки от продавцов в неудобное время.

Если уж без диалога не обойтись, то 72% предпочитают использовать чаты в мессенджерах. Офлайн-встречу выбрали 26% опрошенных, а 2% предпочитают видеозвонки.

23% выступают за электронную почту, 15% – социальные сети, а только 7% предпочитают звонить по телефону.

Общение в чатах наиболее предпочтительно, хотя оно и дольше по времени. Но 70% готовы ждать ответа продавца до 15 минут, а 10%- более часа.

Чаще всего общение в переписке оставляет положительное восприятие. 81% не сталкивались с хамством и грубостью продавцов в мессенджерах, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.

С телефонными злоумышленниками и спамерами сталкиваются более 94% клиентов мобильных операторов.60% участников опроса сообщили, что им приходят нежелательные SMS-сообщения, 47% сталкиваются со спамом в мессенджерах, пишет газета "Известия".

Тем временем, кибермошенники придумали новый способ обмана покупателей на маркетплейсах. Они стали запрашивать данные для входа под предлогом подтверждения доставки, передает телеканал "360".

Эксперт по информационной безопасности Олег Седов рассказал, как снизить поток спам-звонков с рекламными предложениями. Роботы делают холодный обзвон, то есть набирают случайные номера. Если ваш номер не отвечает, то с точки зрения робота, который совершает обзвон, ваш номер становится неактуальным, пишет RT.