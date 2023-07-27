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НовостиОбщество27 июля 2023 9:51

Путин назвал важным расширение прямого авиасообщения России со странами Африки

Путин выступил с речью на пленарном заседании форума Россия - Африка
Дарья ЧИПУРНАЯ
Владимир Путин на саммите Россия - Африка

Владимир Путин на саммите Россия - Африка

Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия - Африка в четверг, 27 июля, назвал важным расширение прямого авиасообщения со странами Африки.

"Обеспечение более широкого охвата африканского континента прямым авиасообщением считаем очень важным", - заявил Путин.

Путин в своей речи также отметил важность и значимость развития сотрудничества с африканскими странами во многих сферах, включая экономику, образование и информационные технологии.