Путин назвал важным расширение прямого авиасообщения России со странами Африки

Владимир Путин на саммите Россия - Африка Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия - Африка в четверг, 27 июля, назвал важным расширение прямого авиасообщения со странами Африки.

"Обеспечение более широкого охвата африканского континента прямым авиасообщением считаем очень важным", - заявил Путин.

Путин в своей речи также отметил важность и значимость развития сотрудничества с африканскими странами во многих сферах, включая экономику, образование и информационные технологии.