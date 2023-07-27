Россия передаст Африке десять мобильных лабораторий для борьбы с инфекциями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Президент России Владимир Путин заявил, что в страны Африки будет отправлена российская помощь в борьбе с инфекциями. В рамках поддержки партнёров, РФ передаст на африканский континент десять мобильных лабораторий, и подготовит специалистов. Об этом Путин сообщил во время пленарного заседания экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

«Россия поставит десять мобильных лабораторий, и подготовит сотни специалистов, в рамках совместной с Африкой программы по борьбе с инфекциями», - заявил президент.

Напомним, что Россия также планирует открыть в африканских странах филиалы всех своих лучших университетов.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия намерена строить в Африке школы, в которых африканские дети будут изучать русский язык, и учиться на нём. Это делается для закладывания основ дальнейшего плодотворного сотрудничества между африканским континентом и Российской Федерацией.