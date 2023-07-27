Европарламент сообщил о подготовке 24 тысяч украинских солдат

В Евросоюзе сообщили о подготовке 24 тысяч украинских солдат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В центрах подготовки украинских солдат в ФРГ и Польше прошли обучение уже 24 тысячи военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Deutche Welle*.

Всего в Европейском союзе собираются обучить 30 тысяч украинских военных, а дальнейшие этапы обучения будут зависеть от нужд и потребностей ВСУ.

Глава делегации подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Лукас Мандль сказал о том, что средства налогоплательщиков европейских «используются должным образом для защиты свободы и достижения мира, для защиты наших ценностей и цивилизации», призвав также обеспечить финансирование Европейского фонда мира, откуда и идут деньги для обучения украинских солдат.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что Дания и Нидерланды возглавят коалицию по обучению украинских пилотов на истребителях F-16. Тем временем Минобороны Нидерландов предупредило, что обучение ВСУ управлению таких самолетов займет до восьми месяцев.

*Признан в РФ СМИ-иноагентом.

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