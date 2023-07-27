Путин анонсировал скорый запуск индустриальной зоны России в Египте

Владимир Путин на саммите Россия - Африка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия - Африка в четверг, 27 июля, выразил надежду на скорый запуск российской индустриальной зоны в Египте близ Суэцкого канала.

Глава государства сообщил, что накануне на личной встрече переговорил с президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси о скором открытии индустриальной зоны РФ у Суэцкого канала.

"Рассчитываем, что уже в текущем году там начнется строительство первых производственных мощностей, а в дальнейшем выпущенные товары будут экспортироваться по всей Африке", - сказал Путин.

Напомним, второй форум Россия - Африка проходит в эти дни в Санкт-Петербурге и завершится 28 июля.