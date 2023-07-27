TRT: Турция ведет переговоры с РФ, Украиной и ООН о возобновлении зерновой сделки

Турция ведет переговоры с РФ, Украиной и ООН о возобновлении зерновой сделки Фото: REUTERS

Стамбул находится в контакте с Москвой, Киевом и представителями ООН по вопросу возобновления действия зерновой сделки. Об этом сообщает телеканал TRT, ссылаясь на источник в Минобороны Турции.

Переговоры ведутся на уровне координации министерств иностранных дел, утверждает источник.

В Минобороны Турции сообщили, что зерновая сделка вносит весомый вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, поэтому Стамбул выступает за продолжение ее функционирования.

"Все кризисы могут быть урегулированы на основе доброй воли и диалога", - заявили в турецком оборонном ведомстве.

Ранее 27 июля президент России Владимир Путин на саммите Россия - Африка вновь заявил, что ни одно из условий, прописанных в черноморской зерновой инициативе, не было выполнено по отношению к РФ.

Сайт KP.RU рассказал, по чьей экономике больнее всего ударит прекращение работы зернового механизма.

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