Bloomberg: Mastercard запретила операции по покупке марихуаны в США Фото: Анастасия ОСИПОВА

Компания Mastercard Inc. потребовала от всех банков и платёжных систем прекратить осуществление операций по приобретению марихуаны на территории США, несмотря на то, что в ряде штатов препараты с ней разрешены. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«В соответствии с нашей политикой мы поручили финансовым учреждениям, которые предлагают платежные услуги торговцам каннабисом и подключают их к Mastercard, прекратить эту деятельность», - заявили в компании.

Другие компании, осуществлявшие приобретение марихуаны при помощи систем Mastercard, пытаются найти иные способы для аптек продавать препараты с каннабисом, однако до сих пор не ясно, остались ли в Америке какие-либо цифровые способы это сделать.

Ранее KP.RU сообщил, что за 2022 год спецслужбы дважды конфисковывали марихуану в Белом доме, однако о задержанных или подозреваемых ни разу не сообщалось.