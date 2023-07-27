Армия Нигера заявила о солидарности с военными мятежниками Фото: REUTERS

Командование Вооруженных сил (ВС) Нигера заявило о своей солидарности с военными мятежниками. Об этом сказано в документе, опубликованном в аккаунте армии в Twitter.

«Военное командование … решило присоединиться к заявлению Сил обороны и безопасности», - сказано в сообщении командование, которое объяснило свое решение стремлением предотвратить кровопролитие, а также сохранить физическую неприкосновенность главы государства.

В своем заявлении военные отмечают, что любое внешнее вмешательство в дела Нигера грозит катастрофическими последствиями, как для населения, так и для самой страны. Штаб призывал военных мятежников сохранить боеспособность для дальнейшей борьбы с террористами и преступностью.

Напомним, военные мятежники захватили в заложники президента Нигера Мохамеда Базума в среду, 26 июля, а через несколько часов объявили об его свержении, а также о закрытии границ и введении комендантского часа.