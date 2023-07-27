Названа предварительная причина крушения вертолета Ми-8 с туристами на Алтае

Вертолет Ми-8 разбился при заходе на посадку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предварительной причиной крушения частного вертолета Ми-8 с туристической группой на борту в Республике Алтай могла стать ошибка пилотов при посадке. Об этом сообщили авиационные службы ТАСС.

"Они (пилоты) задели рулевым винтом столб, из-за чего вертолет стало вертеть, он задел лопастями землю, перевернулся и загорелся", - сообщили в авиаслужбах.

Ранее KP.RU писал, что трагедия произошла в четверг, 27 июля, в 15:00 по московскому времени в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района.

Воздушное судно авиакомпании "Алтай авиа" находилось в метре от посадочной полосы. При посадке вертолет зацепился за электрические провода, закрутился, упал и загорелся. На борту находились 15 человек, шесть из которых погибли.