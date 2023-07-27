ВСУ безуспешно пытались наступать на трех направлениях в зоне СВО

ВСУ в течение суток продолжали попытки наступления на трех направлениях Фото: REUTERS

В Министерстве обороны Российской Федерации в четверг, 27 июля, заявили, что украинские войска за прошедшие сутки продолжали попытки наступления на Донецком, Краснолиманском, а также Южнодонецком направлениях.

«В течение суток Вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях», - заявил официальный представитель российского военного ведомства.

Напомним, накануне газета Financial Times заявила, что Киев потерял почти пятую часть снаряжения, поставленную странами Североатлантического альянса для наступления. Незадолго до этого президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что наступление украинских войск провалилось, указав на то, что численные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала наступления превысили отметку в 26 тысяч.