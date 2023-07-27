Российские войска уничтожили 25 танков ВСУ на двух направлениях Фото: REUTERS

В Министерстве обороны Российской Федерации в четверг, 27 июля, заявили, что группировка Вооруженных сил (ВС) РФ «Восток» за сутки уничтожила 25 танков украинских войск на Южнодонецком и Запорожском направлениях.

«Потери противника за сутки на данных направлениях составили более 280 украинских военнослужащих, 25 танков», - сказано в сообщении российского военного ведомства.

Отмечается, что украинские войска также потеряли три боевые бронированные машины, два автомобиля, десять боевых машин пехоты, а также боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Vampire» чешского производства и две гаубицы FH-70 британского производства.

Как писал сайт KP.RU, в Министерстве обороны РФ также заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки продолжали попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях. В военном ведомстве отметили, что все попытки были безуспешными.