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НовостиПолитика27 июля 2023 11:45

Российские войска уничтожили 25 танков ВСУ на двух направлениях

Украинские войска также потеряли три боевые бронированные машины
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские войска уничтожили 25 танков ВСУ на двух направлениях

Российские войска уничтожили 25 танков ВСУ на двух направлениях

Фото: REUTERS

В Министерстве обороны Российской Федерации в четверг, 27 июля, заявили, что группировка Вооруженных сил (ВС) РФ «Восток» за сутки уничтожила 25 танков украинских войск на Южнодонецком и Запорожском направлениях.

«Потери противника за сутки на данных направлениях составили более 280 украинских военнослужащих, 25 танков», - сказано в сообщении российского военного ведомства.

Отмечается, что украинские войска также потеряли три боевые бронированные машины, два автомобиля, десять боевых машин пехоты, а также боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Vampire» чешского производства и две гаубицы FH-70 британского производства.

Как писал сайт KP.RU, в Министерстве обороны РФ также заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки продолжали попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях. В военном ведомстве отметили, что все попытки были безуспешными.